Байден: Трамп подбивает Путина напасть на НАТО

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп воспринимает НАТО, как «обузу» для своей страны и провоцирует российского президента Владимира Путина атаковать альянс. Соответствующее заявление сделал действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе обращения к американцам и Палате представителей местного конгресса. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС .

В ходе своей речи Байден заявил, что Североатлантический альянс является священным обязательством для каждой страны, входящей в его состав.

Президент США указал на то, что его соперник в президентской гонке воспринимает НАТО, как обузу и провоцирует Россию на нападение. Байден заявил, что Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории альянса в случае, если РФ решит атаковать ее.