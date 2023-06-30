Байден уклонился от ответа на вопрос о том, знал ли он о мятеже Пригожина заранее

Накануне американский телеканал MSNBC взял у президента Байдена интервью, в ходе которого спросили, знал ли он заранее о мятеже Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» .

«Я не могу сказать… что… мы знали…вещи заранее», – ответил американский президент.

Своим ответом, Байден оставил журналистов и граждан США в догадках, ставить ли перед «что» запятую, и что вообще он хотел.

Интервьюер не стала уточнять, но спросила, не думает, ли президент, что его предшественник предупредил бы российского президента о надвигающемся мятеже.

В ответ на это, президент США вновь растерялся, не дав точного ответа.

Интервью, в своем большинстве, было посвящено внутренним делам страны. Журналист обсудила с президентом, в том числе, и решение верховного суда о запрете для местных университетов на предоставление льгот по расовой принадлежности.