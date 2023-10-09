Байден устроил барбекю-вечеринку в Белом доме после обострения ситуации в Израиле

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организовал вечеринку с барбекю на фоне обострения ситуации с нападением на Израиль. Об этом сообщили в пресс-пуле президента, передает издание РИА Новости .

В администрации лидера Штатов сообщили, что Байден и его жена устроили мероприятие для всех работников резиденции и их семейств. Репортер, сообщивший новость, рассказал, что услышал с территории Белого дома громкую живую музыку, после чего спросил у чиновников о происходящем внутри.

Недавно президент США приказал оказать Израилю дополнительную помощь. Сообщается, что лидер Израиля Биньямин Нетаньяху провел 2 разговора по телефону с Байденом на тему нападения на свою страну за последние 2 дня.

Утром 7 октября на Израиль была соверешена атака со стороны движения ХАМАС из Палестины. Сообщается, что по территории государства было выпущено около 3000 ракет, а боевики проникли в несколько поселений в южной части страны.