Байден утвердил новый пакет военной помощи Киеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о том, что им был утвержден очередной пакет военной помощи для Киева. В новый транш войдут ПВО, боеприпасы, артиллерия и противотанковое вооружение. Соответствующее объявление президент США сделал после проведения переговоров с президентом Украины. Об этом сообщили РИА Новости .

Там же Байден сообщил об утверждении нового транша и подчеркнул, что в него включено «еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения».

Президент Штатов также сообщил, что в транш войдет вторая батарея ПВО Hawk. Согласно заявлению Байдена, США будут поставлять Киеву такие каждый месяц, на протяжении зимнего сезона.

Он также сообщил, что в этот транш включены пусковые установки и системы перехвата.