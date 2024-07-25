Байден в обращении к американцам пожаловался, что заслуживал нового президентского срока

Действующий глава Белого дома Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, что последние несколько дней анонсировалось пресс-службой американской администрации. В ходе своей речи президент США поставил во главу угла тот факт, что он якобы заслуживает второго президентского срока.

В подтверждение сказанному Байден попытался перечислить свои заслуги перед миром и американским обществом.

«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и моё видение будущего Америки делают меня достойным второго срока», — цитирует Байдена РИА Новости.

В то же время, как обратил Байден взгляд многомиллионной аудитории, его решение отказаться баллотироваться на второй президентский срок, поступившись таким образом собственными политическими амбициями, стало стремление к благу американской демократии.

«Однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — заключил Байден.

В конце речи он призвал своих сторонников и остальных граждан США поддержать кандидатуру Камалы Харрис на пост президента страны на предстоящих в ноябре выборах.

Ране сообщалось, что 44-й глава Белого дома Барак Обама не в восторге от возможного выдвижения действующего вице-президента США Камалы Харрис в кандидаты президенты страны от демократов.