NYP: Обама отказался поддержать Харрис в качестве кандидата на пост президента США

44-й глава Белого дома Барак Обама не в восторге от возможного выдвижения действующего вице-президента США Камалы Харрис в кандидаты президенты страны от демократов на предстоящих осенью выборах в США, пишет New York Post со ссылкой на источник в окружении политика.

Как пишет издание, в США с момента отказа президента Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок идет навязывание демократам Харрис в качестве безальтернативного кандидата от партии. И это очень не по душе Обаме.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть... Обама знает, что она просто некомпетентна», — говорится в публикации.

Сообщается, что Обама был полностью за отказ Байдена от президентской гонки. Он рассчитывает видеть кандидатом от Демократической партии США осенью сенатора от штата Аризона Марка Келли.

Ранее кандидат на выборах от республиканцев Дональд Трамп назвал Камалу Харрис сумасшедшим вице-президентом, способной разрушить страну из-за своей некомпетентности.