Байден в своем прощальном обращении ни разу не упомянул Россию

В своей прощальной речи, обращенной к гражданам США, президент Джо Байден ни разу не коснулся темы России и её отношений с Соединенными Штатами. Выступление главы государства, которое было показано по американским телеканалам, длилось около четверти часа.

В своем выступлении уходящий президент США ни разу не коснулся темы российско-американских отношений, России или её руководства.

В контексте международной повестки дня Байден упомянул укрепление НАТО, поддержку Украины, а также конкуренцию с Китаем и усилия по достижению перемирия в секторе Газа.

В завершение своей речи президент выразил надежду на мирную передачу власти своему преемнику, Дональду Трампу, и пожелал успеха новой администрации.

Ранее сообщалось, что Байден призвал Трампа и его команду продолжить дело поддержки Украины. Это необходимо, чтобы Киев смог занимать сильную позицию во время мирных переговоров с Россией.