Байден в заявлении о выходе из предвыборной гонки не выдвинул на пост главы США вице-президента Харрис

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

При этом, обращает на себя внимание тот факт, что Байден в своем заявлении об отказе баллотироваться на второй срок не сообщил о выдвижении от демократов на пост главы государства действующего вице-президента США Камалы Харрис.

«Несмотря на то, что я изначально собирался идти на переизбрание, я верю, что в интересах моей партии и страны — выйти из президентской гонки и сфокусироваться на исполнении моих обязанностей в качестве президента до конца срока», — говорится в его заявлении.

Байден также добавил, что о своем решении отказаться от предвыборной гонки более подробно поведает в специальном обращении к нации на следующей неделе

Ранее отказ Байдена идти на выборы прокомментировали в российском МИД.