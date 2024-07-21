Я устал, я ухожу, но куда?: Захарова высмеяла выход Байдена из президентской гонки

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

Как заявили в МИД России, новость не стала громом среди ясного неба и была ожидаемой. Как иронично написала в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, хотелось бы понимания, куда именно уходит Байден.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки.Но не добавил, куда именно», — сыронизировала дипломат.

Ранее стало известно, что Байден не станет добиваться своего переизбрания на пост президента США.