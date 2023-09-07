Байден внезапно убежал с важной церемонии

Американского президента Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он сбежал с церемонии награждения, прошедшей в Белом доме. Об этом сообщила местная газета The New York Post .

На опубликованном изданием материале запечатлено, как Байден покинул церемонию сразу после награждения 81-летнего ветерана Вьетнамской войны. Уточняется, что американский президент даже не дождался заключительной молитвы в конце церемонии.

После этого, Байдена обвинили в неуважении к ветеранам, а бывший «морской котик» Шон Райан заявил, что президент Штатов на регулярной основе демонстрирует неуважение по отношению к своему народу.