Байден вновь опозорился фразой об американских ценностях

В своем аккаунте одной из соцсетей американский лидер Джо Байден написал: «Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи», за что на него тут же обрушился шквал критики от пользователей.

Президент США стремился подкрепить собственные слова авторитетным возрастом. Так, он уточнил, что Штаты определяют ценности вроде честности, порядочности, достоинства и равенства.

Тем не менее пользователи негодовали тем, что ни одной из перечисленных сам американский лидер не обладает, а также облажался по всем перечисленным ценностям.

Кроме того, его обвиняли в мошенничестве и лжи, называли идиотом, отмечали, что над ним смеется весь мир.

Напомним, что Джо Байден является старейшим президентом Штатов, в конце года ему исполнится 81 год.