Байден воспользуется правом вето, если Конгресс не выделит помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден намерен воспользоваться правом вето в случае, если Конгресс не выделит помощь Украине, информирует агентство ТАСС .

«Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Думаю, мы четко дали понять это», – сказал Кирби.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден наложит вето, если двухпалатный парламент одобрит законопроект только о помощи Израилю, не включив в расходы на Украину.

Как отметил источник, Конгресс может одобрить выделение финансов на помощь Тель-Авиву в размере 14,3 млрд долларов. Агентство подчеркнуло, что документ станет первым крупным законодательным актом при новом спикере палаты представителей Майке Джонсоне. Американский лидер же добивается выделения помощи в 106 млрд долларов, которые распределятся между Израилем, Украиной и Тайванем.

Кирби накануне сообщил, что проект об оказании финансовой помощи только Израилю не отвечает интересам нацбезопасности США. Он отметил, что Вашингтон может помочь и Киеву, и Тель-Авиву одновременно.