Байден встретился с Карлом III в Виндзорском замке

Президент США Джо Байден встретился с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Видео со взаимным приветствием появилось в соцсетях.

Байден встретился с Карлом III впервые с момента коронации. В королевской канцелярии сообщили, что в Виндзорском замке в честь прибытия Байдена прозвучит гимн США, а почетный караул отдаст королевский салют.

Американский лидер не был на коронации Карла III, на которую был официально приглашен в мае 2023 года. По информации британской газеты The Telegraph, Байден не захотел участвовать в этом мероприятии по причине «усталости» от зарубежных поездок и из-за возраста.

Ранее агентство Reuters сообщило о визите Байдена в Лондон. Американский лидер совершает турне по странам Европы.

По информации СМИ, Байден планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также принять участие в форуме по финансированию мер по борьбе с климатическими изменениями.

После Великобритании Байден планирует посетить Финляндию и Литву, где в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. В финской столице – Хельсинки, американский президент будет участвовать в саммите США и стран Северной Европы.