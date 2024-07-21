Байден выдвинул кандидатом от демократов на пост президента США Камалу Харрис

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

Как написал в соцсети X Байден, он советует сторонникам Харрис начинать активно делать пожертвования на кампанию Харрис. При этом он сразу осекся, что окончательное решение о выдвижении Харрис на выборах президента должна принять в августе национальная конвенция Демократической партии.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп высказался по поводу отказа его соперника Джо Байдена от даль нейшей борьбы на пост главы Белого дома. Он войдет в историю страны как худший президент в истории, сказал миллиардер. Что до Харрис, то он обмолвился, что ее ему будет победить еще легче, чем Байлена.