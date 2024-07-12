Белый дом: США продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России

Нынешняя американская администрация находится в тесном контакте с Киевом в вопросе обсуждения ограничения Украине на удары оружием США по целям вглубь территории России, передает телеканал CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

При этом Кирби сразу подчеркнул, что о разрешении Вооруженным силам Украины «бить куда угодно» речи не идет.

«На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории - прим. ред.). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», — сообщил он.

Также на вопрос журналистов, готов ли глава Белого дома Джо Байден «разрешить Украине бить куда угодно», Кирби витиевато пояснил, что действующая американская администрация стремится для продолжения конфликта предоставить Киеву все необходимые инструменты и возможности.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.