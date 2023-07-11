Байден выступает за упрощение процедуры вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден выступает за упрощение вступления Украины в НАТО, сообщило агентство EFE со ссылкой на источник в американском руководстве.

Так, Байден считает, что Украину необходимо освободить от процесса реформирования оборонной сферы, а также в области экономики и политики. Отмечается, что американская сторона выступает за интеграцию Украины в НАТО после того, как на ее территории прекратятся боевые действия.

В Вильнюсе в эти дни проходит саммит Североатлантического альянса. Он стартовал 11 июля и продолжится до 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что на нем страну официально пригласят в НАТО, однако представители блока ни раз заявляли, что такого решения не будет.

Планируется, что 12 июля Зеленский посетит заседание специально созданного Совета НАТО-Украина.

Киев подал заявку по ускоренной процедуре присоединения к НАТО 30 сентября 2022 года.

На данный момент участниками альянса является 31 государство. В апреле 2023 года к нему присоединилась Финляндия, которая подавала заявку вместе со Швецией.