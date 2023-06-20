Байден заявил, что 207 лет занимается внешней политикой

Президент США Джо Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет. По его словам, он понимает в этой сфере не меньше, чем кто-либо другой, даже экс-госсекретарь и один из самых влиятельных политиков США Генри Киссинджер. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на выступление Байдена в Калифорнии.

Издание отметило, что таким образом Байден пошутил над своим возрастном (ему 80 лет).

«Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер... Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», – сказал Байден.

Байден стал самым пожилым президентом в истории США. Он представляет демократическую партию страны.

Байден часто попадает в объективы видеокамер во время того, как, например, спотыкается на трапе или здоровается с «невидимым человеком». Такие фрагменты позже расходятся по социальным сетям и становятся объектом насмешек как со стороны американских граждан, так и со стороны жителей других стран.

В апреле Байден объявил о своем выдвижении на второй президентский срок США. За пост главы государства он будет бороться с представителем республиканской партии Дональдом Трампом.