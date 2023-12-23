Байден заявил, что был «убит горем» после известий из Газы

Американский президент Джо Байден заявил о том, что был «убит горем» после того, как стало известно о кончине 73-летнего гражданина Соединенных Штатов Гади Хаггаи в плену движения ХАМАС на территории Газы. Об этом сообщило информагентство РИА Новости .

Недавно волонтерская организация из Израиля сообщала о гибели пленного Гади Хаггаи, который находился в плену ХАМАС. Сообщалось, что американец и его жена были похищены в день эскалации конфликта, 7 октября. Согласно информации организации, Хаггаи в тот же день был тяжело ранен. Тело Гади до сих пор остается в секторе Газа, а его супруга – в заложниках, добавили в организации.

В опубликованном заявлении лидер Штатов заявил о том, что он и его жена были «убиты горем» после получения данной информации. Байден также еще раз подтвердил свое обещание о проведении работы над возвращением в Штаты оставшихся американских заложников палестинского движения.