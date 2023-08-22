Байден заявил, что чуть не потерял жену и кошку при пожаре

Американский президент Джо Байден заявил, что чуть не потерял жену, кошку и автомобиль во время пожара 15 лет назад в своем доме, несмотря на то, что у местных СМИ есть информация лишь о небольшом возгорании на кухне. Историю о пожаре Байден рассказал слушателям на Гавайях, куда он прибыл из-за бушующих пожаров, передает издание РИА Новости .

В своей речи Байден рассказал, что тогда молния ударила в его дом и озеро возле него, повредив проводку. По заявлениям президента, он тогда едва не лишился жены, питомца и авто.

Слова американского лидера не сходятся с информацией СМИ, которые тогда сообщали лишь о небольшом инциденте с возгоранием кухни в резиденции Байдена. Более того, тогда уточнялось, что в происшествии не было пострадавших, а огонь был взят под контроль менее, чем за 30 минут. Пожарных тогда вызвала «едва не погибшая» супруга президента.