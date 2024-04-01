Байден заявил, что это не он объявил день трансгендеров в пасхальное воскресенье

Американский президент Джо Байден прокомментировал критику общественности касаемо установления «дня видимости трансгендеров» в тот же день, что и пасхальное воскресенье словами о том, что он «этого не делал».

Накануне офисом Байдена была выпущена прокламация, в которой последний день марта объявлялся «днем видимости трансгендеров» в стране. Данное решение сразу было встречено критикой от политических оппонентов президента – избирательного штаба политика Дональда Трампа и спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона.

В процессе недавнего общения с журналистами главу государства попросили высказаться о заявлении спикера в конгрессе, раскритиковавшего решение Байдена и назвавшего его «возмутительным».

В ответ на это, американский президент заявил о том, что не понимает суть ситуации и совершенно о ней не осведомлен. Когда журналист уточнил свой вопрос, Байден ответил ему, что «этого не делал».