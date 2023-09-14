Американский президент Джо Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию во время недавнего выступления. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что посреди выступления, лидер Штатов внезапно вспомнил женевскую встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в 2021 году. По словам Байдена, они тогда обсуждали стратегическую стабильность, и Путин сказал ему, что не горит желанием затрагивать эту тему на фоне того, что США ожидают, что РФ привлечет КНР к переговором.

Как заявил Байден, он на это ответил, что не ждет привлечения Китая, так как у России и без этого хватает проблем.

«И Китай не так уж и сильно уважает вас», – заявил Байден Путину.

Он также подчеркнул, что не спрашивал российского лидера ни о чем, кроме самой РФ.