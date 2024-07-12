Байден заявил, что не прочь поболтать с Путиным, если тот ему позвонит

Глава Белого дома Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам прошедшего накануне саммита НАТО заявил, что не готов к прямым переговорам с со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США посетовал, что их сегодняшняя беседа ничего бы существенно не решила, а значит в ней нет особого смысла.

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным... Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение», – заявил Байден.

Вместе с тем, американец заметил, что якобы с легкостью поддержал бы диалог с президентом Путиным, набери вдруг тот ему сам.

Ранее мы писали, что во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО глава Белого дома Джо Байден вновь унизил себя, попытавшись оскорбить президента России Владимира Путина.