Байден заявил, что рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил, что хочет провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Американский лидер считает, что его слова о китайском коллеге не повлияют на развитие двусторонних отношений между странами.

Об этом Байден сообщил, отвечая на вопрос журналистов, после переговоров с премьер-министром Индии.

Ранее Байден сравнил Си Цзиньпина с диктатором. Во время обсуждения инцидента со сбитием над США китайского аэростата американской лидер заявил, что Си Цзиньпин не был в должной мере проинформирован этим событием и расстроился. Байден назвал инцидент «большим конфузом для диктаторов».

18 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин с официальным визитом, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В столице Китая представитель Белого дома пробыл два дня.

Глава КНР Си Цзиньпин по итогам визита Блинкена выразил надежду на то, что этот шаг позитивно повлияет на отношения между странами.