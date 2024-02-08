Президент США Джозеф Байден заявил, что Украина находится в критической точке конфликта. Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

По мнению американского лидера, такое положение украинского государства связано с сокращением западной помощи. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«А мы что делаем? Отступаем?» — задался вопросом Байден.

В понедельник, 5 февраля, Сенат США представит законопроект, который объединяет выделение денег на охрану американских границ, помощь Украине и Израилю. Документ предполагает выделение 118,28 миллиардов долларов на эти нужды. Из них чуть больше 50 миллионов должны отправится Киеву. При этом на охрану границ предусмотрено выделение 20,2 миллиарда долларов.

Байден призвал Конгресс США поддержать данный законопроект, ускорив его рассмотрение.

Документ вызвал критические оценки со стороны представителей республиканской партии США. Экс-президент страны, а также кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что только «дурак» может согласовать данный законопроект.

Предложенный Белым домом законопроект также прокомментировал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Он заявил, что условия в указанном документа оказались «хуже, чем ожидалось».

Ранее газета Politico сообщила, что демократы планируют привлечь к голосованию на выборах президента США избирателей через концерты певицы Тейлор Свифт.