Politico: американские демократы намерены привлечь избирателей концертами Тейлор Свифт

Демократы хотят использовать концерты американской певицы Тейлор Свифт в качестве площадки для привлечения избирателей, пишет газета Politico . Выступление артистки в ближайшее время пройдет во Флориде.

Представители партии, отмечает газета, намерены организовать мероприятия по регистрации избирателей на концертах Тейлор Свифт в Майами. Там же они хотят организовать групповые прослушивания и караоке-вечеринки, приуроченные к выходу нового альбома певицы в апреле.

По информации газеты, демократы планируют напрямую связаться с исполнительницей, чтобы на ее концертах у людей была возможность обсудить социальные проблемы.

Politico пишет, что такие шаги со стороны представителей демократического движения в США свидетельствует об их слабости, которая особо заметна в штате Флорида, который все больше выбирает сторону республиканцев.

Во время выборов президента США в 2016-и и 2020-м годах большинство голосов жителей Флориды ушли республиканцу Дональду Трампу.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. В них участвует действующий глава государства, представляющий партию демократов, Джозеф Байден, а также экс-президент Трамп.

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