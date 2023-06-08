Байден заявил, кто может стать следующим генсеком НАТО

Американский лидер Джо Байден выступил с заявлением, кто может стать следующим генсеком альянса НАТО. Об этом 8 июня написало РИА Новости .

По данным издания, Байден отвечал на вопрос, может ли представитель Великобритании занять эту должность, и сказал, что это «возможно, посмотрим».

В этот момент проходила пресс-конференция вместе с премьером Риши Сунаком. Кстати, в СМИ появилась информация о том, что британцы лоббируют на пост генсека НАТО министра обороны Бена Уоллеса.