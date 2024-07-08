Джо Байден считает себя лучшим кандидатом на должность президента США

В понедельник, 8 июля, Джо Байден заявил, что в настоящее время считает себя лучшим кандидатом от демократов на предстоящих выборах президента США и не собирается выходить из гонки, несмотря на непрекращающееся давление от спонсоров и собственной партии.

Во время интервью телевизионному каналу MSNBC действующий глава государства сказал, что решение о переизбрании он принял, так как абсолютно уверен в своем превосходстве над Дональдом Трампом. Джо Байден в своем речи также отметил отсутствие волнения из-за отказа богатых спонсоров его поддерживать и расчете на поддержку «среднестатистического» избирателя. Очередные выборы назначены на 5 ноября текущего года.

Ранее мы писали о том, что по мнению американиста Рафаэла Ордуханяна от действующего главы США хотят избавиться по причине несостоятельности. В частности, бывших сторонников Байдена расстраивает его провальная глобалистская политика.