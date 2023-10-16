Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что необходимо полностью уничтожить радикальное движение ХАМАС, но сохранить Палестинскую автономию. Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским телевизионным каналом CBS .

Байден заявил, что при уничтожении ХАМАС, власть Палестины должна остаться. По словам лидера США, нужно найти путь для существования страны «на основе двух государств». Он также подчеркнул, что благодаря подобному решению его страна существует уже десятилетиями.

Президент Штатов считает, что подобный подход мог бы создать отдельную нацию возле Израиля, в которую бы вошли жители сектора Газа и реки Иордан, общее население которых, насчитывает около 5 миллионов человек.