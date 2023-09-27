Американский президент Джо Байден заявил о своем желании залезть на дерево во время прошедшей накануне встречи со спонсорами своей президентской кампании. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома, передает издание РИА Новости .

Байден выступал в пригороде Сан-Франциско, где проводилось мероприятие по сбору средств. Уточняется, что оно проводилось в частной резиденции, и туда было допущено ограниченное количество корреспондентов президентского пула. Во время произношения речи, президент Соединенных Штатов внезапно заявил о желании залезть на дерево из-за нежелания отправляться домой.

Как подчеркнул репортер, до конца так и не было ясно, была ли это шутка от американского лидера.

До этого СМИ писали о том, что Байден стал чаще носить спортивную обувь, поскольку в его кругах опасаются того, что президент снова упадет. Несмотря на это, во вторник он оступился на трапе самолета и чуть не упал.