Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому об однозначной двухпартийной поддержке в вопросе продолжения военной помощи для Киева во время последнего телефонного разговора. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает издание РИА Новости .

Сообщается также, что во время звонка, два лидера обсудили развитие ситуации на территории Украины в преддверии обращения американского президента к народу Соединенных Штатов.

Байден выступит в четверг, 19 октября с обращением для американских граждан о ситуациях на территории Израиля и Украины из Овального кабинета. Начало речи запланировано в 20:00 по местному времени (3:00 20 октября по московскому времени).