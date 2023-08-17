Байден запретил советникам обсуждать юридические претензии к своему сыну

СМИ сообщили о том, что советники президента признают, что эта тема для них под запретом и они не могут поднимать ее в беседах с Байденом. Там также заявили о том, что эта ситуация может спровоцировать возникновение «слепого пятна» перед жесткой кампании направленной на республиканцев, для которых никакие темы не будут являться запретными.

Телеканал также процитировал советника Байдена, пожелавшего остаться инкогнито. Он сообщил журналистам, что во время встреч по предвыборной кампании действующего президента, Байдена-младшего даже не упоминают.