Байден запросит у конгресса США на помощь Украине и Израилю сразу $100 млрд

Как передает Bloomberg, указанная сумма также будет распределена на помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайвань.

Ранее в Белом доме указали на то, что США якобы «под силу вести сразу две войны - в Израиле и на Украине». В числе заявивших была и глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

«Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы», - сообщило агентство со ссылкой на источники.

По словам собеседников журналистов, детали указанного запроса Байдена к американским конгрессменам еще прорабатываются Белым домом.