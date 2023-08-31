Из-за того, что у Киева нет шансов на победу в текущем конфликте, Байден затянет его до выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году для повышения своих шансов на победу, после чего он просто бросит Украину. Соответствующее заявление сделал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статьи для The Daily Reckoning .

В своем материале Рикардс отметил, что несмотря на отсутствие шансов у Украины, конфликт все равно еще может обостриться. Обострение может произойти с подачи администрации Байдена, чтобы растянуть его до выборов. В случае победы, Байден бросит Украину также, как бросил Афганистан 2 года назад, заявил обозреватель.

Эксперт отметил, что РФ решительно одерживает верх в конфликте, а украинским ВС не помогает даже «чудо-оружие» западного производства.