Байдену могут запретить участвовать в президентской гонке в США

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт заявил, что может отстранить действующего американского лидера Джо Байдена от участия в демократических праймериз. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По его словам, процесс будет запущен при условии невосстановления в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне экс-президента Штатов Дональда Трампа.

Политик добавил, что госсекретари вмешаются в процесс гонки и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену.