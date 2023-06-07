Байдена могут заменить другим кандидатом от демократов

Политолог отмечает что у Демократической партии есть несколько вариантов, как вычеркнуть Байдена из своих кандидатов. Дробницкий предполагает, что нынешнего президента США могут подставить или совершить подлог.

Американист отметил, что партия располагает достаточным запасом времени, чтобы выбрать новую кандидатуру. Несмотря на наличие других персон, есть некоторые сложности. Дмитрий Дробницкий отмечает, что для смены кандидата элитным членам партии необходимо прекратить внутренние конфликты. Пока они существуют, никакой другой кандидатуры кроме Джо Байдена, у них нет.