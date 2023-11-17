Байдену не будут предъявлять обвинения в ненадлежащем хранении секретной документации

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Спецпрокурор Роберт Хер со своей командой на протяжении года исследовали все свидетельства того, что во времена вице-президентства нынешнего главы Белого дома тот допускал ненадлежащее хранение документов, которые относятся к разряду секретных. Юристы провели опрос самого Байдена и официальных лиц из его администрации. Их отчет может быть опубликован еще до конца этого года. В нем будут содержаться все сделанные выводы, а также критика в отношении тех, кто отвечал за документы.

Скандал по поводу документов, которые носят гриф «Секретно», разразился почти год назад. Бумаги были обнаружены в аналитическом центре, который напрямую связан с нынешним главой Белого дома. Байден использовал это помещение для работы на протяжении двух лет. Подобные документы были найдены и у него дома.