Байдену посоветовали не участвовать в президентских выборах

Сенатор США от партии республиканцев Митт Ромни посоветовал президенту Штатов Джо Байдену не принимать участие в предстоящих выборах главы страны, которые должны состояться в 2024 году. Об этом сообщило местное издание Fox News .

Ромни напомнил, как Байден преподносил себя народу в последний раз, когда выдвигал свою кандидатуру. Тогда он заявлял, что станет президентом-переходной фигурой для последующего поколения.

«Пора переходить», — напоминает главе Штатов Ромни.

В феврале действующий лидер Штатов заявил, что собирается принять участие в президентских выборах в 2024 году. Байден подчеркнул, что услышал народ, когда тот сказал о том, что возраст больше не является проблемой для этого. Несмотря на это, президент заявил, что у него нет точного решения, только намерение.