Байдену предрекли потерю голосов из-за поддержки Израиля

Оказание поддержки Израилю в ближневосточном конфликте может оставить президента Соединенных Штатов Джо Байдена без части голосов в ходе предстоящих президентских выборов. В поддержку действующего лидера больше не проголосуют арабы и афроамериканцы. Соответствующее заявление сделал бывший британский посол в Сирии Питер Форд, его слова передает издание РИА Новости .

Форд заявил, что проблемы Байдена зашли дальше арабского населения на территории Штатов. По словам посла, чернокожее население также теперь обеспокоено его безразличием по отношению к страданиям палестинского народа. Он также заявил, что афроамериканцы могут проголосовать не за Байдена не только по религиозным причинам, но и из-за того, что они представляют более бедный класс населения.

Дипломат считает, что это также может повлиять на поддержку со стороны избирателей-демократов, которые могут встать на сторону оппозиции. Несмотря на то, что президентская администрация надеется на то, что граждане забудут о происходящем в Газе к выборам, Израиль не помогает этому.

Форд указал на то, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху демонстрирует готовность вести долгое противостояние, и скорее всего, арабы и афроамериканцы не поддержат это.