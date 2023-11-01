Байдену предрекли потерю голосов из-за поддержки Израиля
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Оказание поддержки Израилю в ближневосточном конфликте может оставить президента Соединенных Штатов Джо Байдена без части голосов в ходе предстоящих президентских выборов. В поддержку действующего лидера больше не проголосуют арабы и афроамериканцы. Соответствующее заявление сделал бывший британский посол в Сирии Питер Форд, его слова передает издание РИА Новости.
Форд заявил, что проблемы Байдена зашли дальше арабского населения на территории Штатов. По словам посла, чернокожее население также теперь обеспокоено его безразличием по отношению к страданиям палестинского народа. Он также заявил, что афроамериканцы могут проголосовать не за Байдена не только по религиозным причинам, но и из-за того, что они представляют более бедный класс населения.
Дипломат считает, что это также может повлиять на поддержку со стороны избирателей-демократов, которые могут встать на сторону оппозиции. Несмотря на то, что президентская администрация надеется на то, что граждане забудут о происходящем в Газе к выборам, Израиль не помогает этому.
Форд указал на то, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху демонстрирует готовность вести долгое противостояние, и скорее всего, арабы и афроамериканцы не поддержат это.