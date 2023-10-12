Байдену вряд ли предъявят обвинения по секретным документам

Расследование в деле о ненадлежащем содержании секретных документов американского лидера Джо Байдена скоро кончится, но вряд ли он будет обвинен. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали источники, следствие ясно подчеркнуло, что собирается закрыть расследование к концу 2023 года. Как отметили в CNN, пока еще не понятно, будут ли по итогу вести расследование. Тем не менее, источники сообщают, что это «маловероятно».

Уточняется, что специальный прокурор Роберт Хер составит отчет по делу, но расследование, скорее всего, проводиться не будет, подчеркнул один из источников американского телевизионного канала.

Ненадлежащее хранение секретных материалов недавно стало причиной для обысков и последующего расследования в деле бывшего американского президента Дональда Трампа. Это до сих пор грозит ему уголовным преследованием.