До недавнего времени Азербайджан вёл двойную игру, поддерживая отношения с Россией и одновременно сближаясь с другими странами. Особенно ярко это проявлялось в вопросе Нагорного Карабаха, где Азербайджан получал поддержку Кремля. Однако теперь ситуация изменилась: президент Азербайджана открыто выражает жесткое недовольство в адрес России.

Некоторые специалисты и политические аналитики утверждают, что Алиев не просто выражает недовольство по поводу затянувшегося расследования авиакатастрофы, но и прямо называет заявления Следственного комитета России «сказками для малышей». Он требует не дипломатических нот, а судебных разбирательств и компенсаций.

Даже не сами слова Алиева имеют символическое значение, а место, где он их произносит. Это происходит на медиафоруме, под пристальным вниманием камер, с очевидным намерением произвести впечатление. И вот уже некоторые СМИ начинают умело пытаться убедить россиян, что, дескать, да, это действительно мы сбили самолет.

Хотя ситуация с падением самолёта из Азербайджана в Казахстане остаётся неясной, как вода в болоте, Баку продолжает настаивать на своей версии событий и обвинять Москву в произошедшем. Однако, как мы знаем, расследование ещё не закончено, и расшифровка записей с бортового самописца выявила новые подробности.

Прежде всего, экипаж проинформировал авиадиспетчеров о возможном столкновении с птицами. Кроме того, российские аэропорты были готовы принять воздушное судно: они освободили воздушное пространство и подготовили взлётно-посадочные полосы. Создаётся впечатление, что пилот намеренно увёл самолет подальше от места, где можно было бы совершить посадку.

В западных странах осознают, какое влияние оказывает инцидент с самолётом AZAL на Россию. В нашей стране проживает значительное количество азербайджанцев, и, нагнетая напряжённость, можно вызвать серьезный межэтнический конфликт. Иными словами, недружественные силы целенаправленно работают над тем, чтобы ослабить Россию изнутри.

Поддержка Украины со стороны Алиева не является случайной. Это не просто проявление сочувствия Киеву, а чёткий политический сигнал о том, что Баку присоединяется к антироссийской коалиции, создаваемой западными странами.

В России осознают, что сложившаяся ситуация требует новых подходов. Эксперты, в том числе блогер Юрий Подоляка, сходятся во мнении, что Азербайджан для России сегодня — не просто недружественная страна, а жесткий и, похоже, бескомпромисный геополитический оппонент.

«Надо нам принять и действовать, исходя из этого. И нашему МИД пора в этом вопросе отходить в сторону и дать для начала карты в руки МВД. А потом, если понадобится, и министерству обороны. И вот этот язык, как и 220, и 100 лет назад, нынешние азербайджанские ханы поймут. Причем, очень быстро поймут. А уговаривать сейчас их — только мир смешить», — подытожил Подоляка.

Ранее Президент Азербайджана заявил о планах подать судебный иск против Российской Федерации в связи с катастрофой самолета авиакомпании AZAL над Актау.