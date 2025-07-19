Президент Азербайджана потребовал расследовать крушение AZAL

Глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил о планах подачи международного судебного иска против Российской Федерации в связи с авиакатастрофой самолета AZAL. Информацию об этом передает издание «Страна».

Указанный самолет, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан.

Алиев отметил, что детали произошедшего «совершенно очевидны», однако, несмотря на прошедшие семь месяцев, от российской стороны не было получено «никаких конкретных разъяснений».

Он выразил разочарование в связи с затянувшимся расследованием и отсутствием результатов, предоставленных Генеральной прокуратуре Азербайджана. Алиев настаивает на полном раскрытии обстоятельств трагедии и выплате компенсаций семьям погибших.

Следует напомнить, что на борту воздушного судна находились 62 человека.

Ранее сообщалось, что военблогер Подоляка обвинил Баку в молчании о расстреле азербайджанцев в Киеве.