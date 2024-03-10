Баку потребовал от Еревана возвращения Азербайджану четырех сел на границе

Из-за бесспорной принадлежности Азербайджану четыре неэксклавных поселков на границе с Арменией Ереван должен из вернуть соседнему государству, сообщили в пресс-службе вице-премьера страны Шахина Мустафаева.

Там отметили, что указанными эксклавными селами являются Кярки, Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы.

«Что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы, оккупированных Арменией, – принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также официальный Баку потребовал от властей Армении перестать распространять через СМИ недостоверную информацию о якобы оккупации Азербайджаном 31 армянского села на границе двух стран.

Напомним, последнее время азербайджанская и армянская комиссии по делимитации границы двух соседних государств провели семь встреч. Последний раунд переговоров прошел в минувший четверг, 7 марта.