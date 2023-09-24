Баку создал спецгруппу по вопросам скорейшей интеграции Карабаха в Азербайджан

Как пишет издание Politico со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, власти страны намерены как можно скорее сделать Нагорный Карабах полноценной территорией страны, с подключением его ко всем коммуникациям и программам развития государства.

Собеседник издания подчеркнул всю серьезность «добрых намерений» азербайджанского правительства в его стремлении «обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции» Нагорного Карабаха, а также удовлетворить все необходимые нужды и потребности местного армянского населения.

«Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости», — сказал Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана напомнил, что ранее Карабах являлся «пороховой бочкой», однако теперь есть реальный шанс на прочный мир между Баку и Ереваном.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.