Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что этот путь является безопасным, но без особой необходимости заезжать в населенные пункты региона не стоит. Слова Балицкого приводят РИА Новости.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак – эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения», – сказал Балицкий.

Также врио Запорожской области заявил, что на протяжении всего маршрута в республику работаю волонтеры. По словам Балицкого, все диверсионные группы были ликвидированы, а на дороге присутствует российская армия.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост с использованием надводных беспилотников. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

В результате атаки было повреждено автомобильное полотно. Два человека – мужчина и женщина из Белгородской области, погибли. Их 14-летняя дочь получила ранения и была экстренно доставлена в больницу.

Из-за теракта на мосту в Крыму изменилась логистика. Теперь власти региона предлагают людям выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России. Также перебраться на материковую частью РФ можно через паром. На Крымском мосту на данный момент организовано реверсивное движение. Восстановительные работы на объекте уже начались.