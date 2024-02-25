Балицкий: в Запорожской области выселяли на Украину людей, не поддерживающих СВО
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Руководство Запорожской области до вхождения в состав РФ выселяло на Украину граждан, не поддерживающих российскую СВО и оскорбляющих символику России. Данное решение было принято на фоне того, что таких граждан было невозможно убедить в обратном. Соответствующее заявление сделал губернатор области Евгений Балицкий в беседе с радиоведущей Наданой Фридрихсон.
По словам Балицкого, количество таких семей оказалось небольшим, но выселить их оказалось непростой задачей. Он уточнил, что выселялись из области те, кто не поддерживал СВО, оскорблял флаг или гимн РФ, а также, президента страны Владимира Путина.
Он подчеркнул, что выселять семьи целиком иногда приходилось в принудительном порядке, потому что их было невозможно переубедить. По словам губернатора, не сделай руководство региона это тогда, в последствии с такими гражданами приходилось бы разбираться «жестче».
Балицкий также заявил, что выселение соответствовало положению региона в тот момент, когда область еще не была российским субъектом. Он указал на то, что жизни выселяемых находились под угрозой, так как их «могли убить соседи».