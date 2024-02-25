Балицкий: в Запорожской области выселяли на Украину людей, не поддерживающих СВО

Руководство Запорожской области до вхождения в состав РФ выселяло на Украину граждан, не поддерживающих российскую СВО и оскорбляющих символику России. Данное решение было принято на фоне того, что таких граждан было невозможно убедить в обратном. Соответствующее заявление сделал губернатор области Евгений Балицкий в беседе с радиоведущей Наданой Фридрихсон .

По словам Балицкого, количество таких семей оказалось небольшим, но выселить их оказалось непростой задачей. Он уточнил, что выселялись из области те, кто не поддерживал СВО, оскорблял флаг или гимн РФ, а также, президента страны Владимира Путина.

Он подчеркнул, что выселять семьи целиком иногда приходилось в принудительном порядке, потому что их было невозможно переубедить. По словам губернатора, не сделай руководство региона это тогда, в последствии с такими гражданами приходилось бы разбираться «жестче».

Балицкий также заявил, что выселение соответствовало положению региона в тот момент, когда область еще не была российским субъектом. Он указал на то, что жизни выселяемых находились под угрозой, так как их «могли убить соседи».