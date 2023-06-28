Балицкий заявил, что ВСУ специально не убирают тела погибших с поля боя

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ намеренно не убирают тела своих погибших солдат с линии боевого соприкосновения. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, таким образом украинские военные вынуждают российских солдат покинуть окопы.

«Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы. Когда идет в нашу сторону ветер, они бросают дымовую шашку, определяют направление движение ветра», – сказал Балицкий.

Также врио губернатора Запорожской области отметил, что из-за запаха находится в окопах невозможно. По его словам, не помогает даже марлевая повязка. Несмотря на это, подчеркнул Балицкий, такая тактика выманивания российских военных у ВСУ не работает.

Во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня украинская армия потеряла порядка 13 тысяч военных в результате контрнаступления. Также глава государства отметил, что российская армия уничтожила или вывела из строя 259 танков и 780 бронемашин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось.

Российская сторона последний раз раскрывала свои потери в сентябре 2022 года. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с начала специальной военной операции на Украине потеряли 5937 человек.