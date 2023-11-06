Контрнаступление украинских ВС на запорожском направлении было остановлено. Бойцы ВСУ «выдохлись», оставшись с агонией. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости .

Балицкий сообщил об остановке противника и контрнаступления. Он рассказал, что бои, которые еще ведутся под Работино, на Щербаках и на Времевском выступе являются агонией украинских ВС, так как они уже окончательно выдохлись. Губернатор подчеркнул, что редкие атаки противника сильно убавили в количестве силы из-за некомпетентности рот.

Он также заявил о провале украинских планов пройти к Азовскому морю и перерезать коридор в Крым. По большей части, противник нападает без использования бронированной техники, уточнил губернатор региона.

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