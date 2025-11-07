Балтийское море переполнили корабли-призраки

В Балтийском море зафиксированы многочисленные ложные сигналы военных судов, которые не находились в регионе. Об этом сообщает (Traficom), передает РИА Новости.

Согласно данным агентства, в начале недели навигационные службы отметили всплеск активности на радарах: системы показывали десятки военных кораблей НАТО, будто бы находящихся в Балтийском море. Однако позже выяснилось, что большинство этих судов на самом деле находятся в других частях света.

Так, в Финском заливе якобы появился испанский фрегат, который на тот момент следовал маршрутом из Сомали в Японию. В Traficom пояснили, что ошибка произошла на станции приема сигналов идентификации судов (AIS) в Парайнене. В обычные дни она регистрирует менее 100 судов в час, однако вечером в воскресенье система зафиксировала почти 18 тыс. сигналов.

Специалисты агентства назвали это техническим сбоем, который затронул исключительно коммерческие сервисы мониторинга. Официальные государственные системы морского наблюдения продолжали работу в штатном режиме.

Бывший офицер ВМС Норвегии и аналитик Торд Аре Иверсен не исключил, что подобные инциденты могут быть связаны с проблемами в области кибербезопасности, однако подчеркнул, что для окончательных выводов необходимо техническое расследование.

