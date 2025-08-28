Бандеровский историк сравнил президента Польши с Гитлером

Бывший заместитель главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Зинченко разразился резкой критикой в адрес нового президента Польши Кароля Навроцкого. В социальных сетях историк сравнил польского лидера с Адольфом Гитлером из-за его политики.

Поводом для такой оценки стало решение Навроцкого наложить вето на законопроект о помощи украинцам, а также поддержка инициативы о приравнивании символики Степана Бандеры к нацистской.

Зинченко заявил, что это решение будет иметь далекоидущие последствия для Польши и «вызовет стыд».

«Когда я предупреждал, что "каждая страна имеет право на своего Януковича", я именно это и имел в виду. Этот выбор дорого обойдется Польше. А потом будет больно и стыдно», — отметил историк.

В комментариях к своему посту в социальных сетях историк усилил критику, отметив, что в инаугурационной речи Навроцкого он услышал «гитлеровские интонации». По его словам, политика польского президента принесет «много бед» как Польше, так и Украине.

Стоит отметить, что это заявление отражает растущую напряженность в польско-украинских отношениях, которые в последнее время омрачены рядом дипломатических разногласий.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о конфликте между Варшавой и Киевом, процитировав Тараса Бульбу.