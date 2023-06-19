Бангладеш подала официальную заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в коалицию БРИКС, сообщает Dhaka Tribune.

По данным издания, это произошло после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве на минувшей неделе.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ожидается, что на ближайшем саммите в августе будет рассмотрен вопрос расширения организации.

Ранее заявку на вступление в БРИКС подал Египет, которого привлекает возможность внешних расчетов в альтернативных доллару и евро валютах.

В 2022 году о готовности присоединиться к БРИКС официально заявили Иран и Аргентина. Заинтересованность во вступлении в организацию проявляют Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, Таиланд и другие страны.